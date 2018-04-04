” الخدمة المدنية ” تطالب 7 مرشحات على ” الصحة ” لمراجعة فروع الوزارة

حمود العنزي(صدى):

طالبت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الأربعاء، 7 مواطنات من المتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، لمراجعة أيِّ من فروع الوزارة ومكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وأوضحت الوزارة، أن مراجعة الفروع يكون ابتداءً من يوم غدٍ الخميس وحتى نهاية دوام يوم الخميس من الأسبوع القادم؛ لاستكمال إجراءات الترشح، محذرة من عدم الحضور خلال فترة الترشح، لأنه ذلك سيُعد عدولاً من الموظفة عن رغبتها في التوظيف.

ودعت الوزارة، النساء إلى اصطحاب معهن وثائق: الهوية الوطنية مع نسخة منها أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة، أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضح بها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج، الحاصلات على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل، وشهادة الامتياز وشهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

وأكدت أنها فاضلت بين المتقدمات واتضح أحقيتهن في الترشح وفقاً للنقاط والرغبات المكانية، كما يمكن الإطلاع على أسمائهن عبر الرابط .