بالفيديو.. رد فعل غير متوقع لطفلة في أعوامها الأولى على أغنية يارا

نورة الشهري(صدى):

تفاعلت الفنانة اللبنانية ” يارا ” ، مع فيديو قصير لطفلة في أعوامها الأولى وهي تتفاعل بشكل مميز مع أغنيتها ” اه منك يا هوا ” .

حيث أعادت نشره عبر حسابها الخاص، وذلك بعد أن نشرته إحدى معجبات يارا، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” .

حيث ظهرت الطفلة في الفيديو، وهي تصرخ وتحرك جسدها وكأنها ترقص مستمتعة بأنغام الأغنية.

كما أوضحت الناشطة التي نشرت الفيديو أنه يعود لإبنة صديقتها التي تقطن في العاصمة الفرنسية باريس، حيث علقت على الفيديو قائلة : ” من باريس يربو أطفالهم على أغانيكي يارا، بنت صديقتي ” .