غدا.. انتهاء التقديم على الوظائف الإدارية للنساء
أعلنت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الأربعاء، عن انتهاء موعد استقبال طلبات الراغبات لشغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) للنساء عبر منظومة جدارة، وذلك مساء يوم غدٍ الخميس في تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل.
يأتي ذلك من خلال أول إعلاناتها ضمن الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للجهات الحكومية الغير ممكنة من شغل وظائفها للعام المالي 1439 – 1440هـ، والمتضمنة أربعة فترات للإعلان بواقع فترتين للوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، ومثلها للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.
يذكر أن وزارة الخدمة المدنية كانت قد دعت بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، والبالغ عددها (1389) وظيفة إدارية، الراغبين والراغبات في التقدم لشغل تلك الوظائف من الرجال والنساء سواءً الذين حصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارجها المملكة لتقديم طلباتهم عبر نظام جدارة.
همس[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 2 ساعتين
تزداد النساء جوه
محمد[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 2 ساعتين
تركتوا ايه للرجال !
رااايق[ عدد التعليقات: 4370 ] نشر منذ 2 ساعتين
وذلك مساء يوم غدٍ الخميس في تمام الساعة الثانية عشر (((( من منتصف الليل. )))) !!!!!!!!!!!!!
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شسالفة *!!!!!! وليه بمنتصف الليل *؟!!!!!!!
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9417 ] نشر منذ 1 ساعة
يخـوي رااايق *
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ألليل هو قلب وروح ودمعه
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الليل روضة الفكر، وبحر عميق تسبح فيه بنات الأفكار فيشفى العقل من سقمه وتعبه
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ياليل طال بي سهري وسألتني النجوم عن خبري، مازلت في وحدتي أسامرها،
حتى سرت فيك نسمة السحرِ، وأنا أسبح في دنيا تراءت لعيوني، قصة أقرأ
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هو الليل وكان حديثنا روحياً، وقد تعانقا قلبانا وتدافعت الأرواح