غدا.. انتهاء التقديم على الوظائف الإدارية للنساء

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الأربعاء، عن انتهاء موعد استقبال طلبات الراغبات لشغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) للنساء عبر منظومة جدارة، وذلك مساء يوم غدٍ الخميس في تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل.

يأتي ذلك من خلال أول إعلاناتها ضمن الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للجهات الحكومية الغير ممكنة من شغل وظائفها للعام المالي 1439 – 1440هـ، والمتضمنة أربعة فترات للإعلان بواقع فترتين للوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، ومثلها للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

يذكر أن وزارة الخدمة المدنية كانت قد دعت بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، والبالغ عددها (1389) وظيفة إدارية، الراغبين والراغبات في التقدم لشغل تلك الوظائف من الرجال والنساء سواءً الذين حصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارجها المملكة لتقديم طلباتهم عبر نظام جدارة.