مؤشر السوق يواصل التعافي.. و ” نمو ” يتراجع

عادل الحربي(صدى):

واصل مؤشر السوق تعافيه خلال جلسة، اليوم الأربعاء، حيث أغلق مرتفعًا بنسبة 0.9% عند 7872 نقطة، مكتسبًا 72 نقطة.

وبلغت القيمة الإجمالية لتداولات اليوم نحو5.4 مليار ريال، وسط عدد أسهم متداولة بلغ أكثر من 249 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 126 ألأف صفقة، ارتفعت خلالها أسهم 123 شركة، فيما أغلقت أسهم 53 شركة على تراجع.

وتصدر سهم ” بوبا العربية ” ارتفاعات اليوم بنحو 8% عند 103 ريال، مسجلًا أعلى إغلاق في نحو 5 أشهر، كما أنهت أسهم ” جرير، دار الأركان، التعاونية، التصنيع الوطنية، الاتصالات، ينساب، سامبا ومجموعة صافولا ” تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوحت بين 2 و6%.

وأغلق سهم ” مجموعة السريع ” على ارتافع بنسبة 7% عند 14.38 ريال، كما تقدم سهم ” مصرف الراجحي ” بنحو1% عند 76 ريال.

وفي المقابل، تراجع سهما ” أسمنت ينبع ” و ” مكة للإنشاء ” بنحو 1% عند 32 ريالاً و73.40 ريال على التوالي، كما أغلق سهم ” عذيب للاتصالات ” عند 6.06 ريال مسجلًا أدنى إغلاق منذ الإدراج في السوق.

وكانت أسهم شركات ” دار الأركان، الإنماء، كيان السعودية، الجزيرة، والخضري ” هي الأكثر نشاطًا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات ” دار الأركان، الإنماء، سابك، الراجحي، وكيان السعودية ” هي الأكثر نشاطُا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم الموازية ” نمو “، اليوم منخفضًا 15.74 نقطة ليغلق الجلسة عند مستوى 2879.15 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 2 مليون ريال، وعدد أسهم متداولة بلغ أكثر من 63 ألف سهم تقاسمتها 135 صفقة.