بالفيديو.. عاقد نكاح يقنع ” عريس ” بالتفكير قبل الزواج

متابعات(صدى):

رصدت أحد مقاطع الفيديو، لقطة طريفة، لعاقد نكاح، وهو يحاول إعطاء ” عريس ” ، فرصة للتفكير في الزواج، قبل عقد قرانه.

وظهر عاقد النكاح في المقطع، وهو يقوم بسحب الدفتر من ” العريس ” ، أثناء إمضائه عيه، حيث استمر في فعل ذلك عدة مرات؛ ليعطي ” العريس ” فرصة للتفكير قبل الزواج.