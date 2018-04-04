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بالفيديو.. عاقد نكاح يقنع ” عريس ” بالتفكير قبل الزواج

بالفيديو.. عاقد نكاح يقنع ” عريس ” بالتفكير قبل الزواج
متابعات(صدى):

رصدت أحد مقاطع الفيديو، لقطة طريفة، لعاقد نكاح، وهو يحاول إعطاء ” عريس ” ، فرصة للتفكير في الزواج، قبل عقد قرانه.

وظهر عاقد النكاح في المقطع، وهو يقوم بسحب الدفتر من ” العريس ” ، أثناء إمضائه عيه، حيث استمر في فعل ذلك عدة مرات؛ ليعطي ” العريس ” فرصة للتفكير قبل الزواج.


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة

والله هي اللي لازم تفكر 😂😂

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 1 ساعة

حدا بياخد ع الفرصة وما يرجع عن قراره

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة

والله شكله عايش في النكد ها الشيخ 😂😂😱

[ عدد التعليقات: 4370 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 9416 ] نشر منذ 1 ساعة

خَـــلــوه ياشـــيخ يـوَقِــع علــى قَصقِـــصَة جِنـحانــوه ويقـــعِد بالقفَــــص ألــذهــبي .🦅🤔😅😂.

[ عدد التعليقات: 26787 ] نشر منذ 38 دقيقة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 4370 ] نشر منذ 36 دقيقة

يا خوي راعي الددسن **
*
ياليت بعد القفص الذهبي أصلي * بعد فترة يصدي *! هههههههههههههه

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