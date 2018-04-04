بالفيديو.. عاقد نكاح يقنع ” عريس ” بالتفكير قبل الزواج
رصدت أحد مقاطع الفيديو، لقطة طريفة، لعاقد نكاح، وهو يحاول إعطاء ” عريس ” ، فرصة للتفكير في الزواج، قبل عقد قرانه.
وظهر عاقد النكاح في المقطع، وهو يقوم بسحب الدفتر من ” العريس ” ، أثناء إمضائه عيه، حيث استمر في فعل ذلك عدة مرات؛ ليعطي ” العريس ” فرصة للتفكير قبل الزواج.
نهى[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
والله هي اللي لازم تفكر 😂😂
فهد[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 1 ساعة
حدا بياخد ع الفرصة وما يرجع عن قراره
فيصل[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
والله شكله عايش في النكد ها الشيخ 😂😂😱
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8236 ] نشر منذ 1 ساعة
يرواغه العاقد☺😁
رااايق[ عدد التعليقات: 4370 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههههههههههه
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9416 ] نشر منذ 1 ساعة
خَـــلــوه ياشـــيخ يـوَقِــع علــى قَصقِـــصَة جِنـحانــوه ويقـــعِد بالقفَــــص ألــذهــبي .🦅🤔😅😂.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16519 ] نشر منذ 42 دقيقة
هههههههههه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26787 ] نشر منذ 38 دقيقة
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رااايق[ عدد التعليقات: 4370 ] نشر منذ 36 دقيقة
يا خوي راعي الددسن **
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ياليت بعد القفص الذهبي أصلي * بعد فترة يصدي *! هههههههههههههه