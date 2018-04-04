الفيفا يحرم إبراهيموفيتش من المونديال في حالة عودته

نواف السالم(صدى):

يبدو أن فرص النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في المشاركة بمونديال روسيا 2018 باتت ضعيفة للغاية.

وكانت مصادر أوضحت أن إبراهيموفيتش، وقع على عقد مع شركة مقامرة ومراهنات، في دولة مالطا ليصبح واجهة لها وسفيرها العالمي.

وفي هذا السياق أوضحت المصادر إن ذلك العقد قد يجعل الفيفا يحرم اللاعب من المشاركة إذا رغب في العودة عن الاعتزال الدولي؛ حيث أنه يخالف لوائح الفيفا.

وتنص المادة 25 من الفصل الرابع في مدونة أخلاقيات الفيفا على :” من غير المسموح للاعبين المشاركة في بطولات المنظمة، في حال ارتباطهم بشكل مباشر أو غير مباشر بأنشطة لها علاقة بالمراهنات أو اليانصيب الخاصة بمباريات وبطولات كرة القدم.