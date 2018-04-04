بالفيديو.. 20 من الهواة يشاركون في مسيرة للسيارات الكلاسيكية القديمة بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو، مسيرة شارك فيها نحو 20 هاوي للسيارات الكلاسيكية القديمة، التي تتميز بالبساطة والجمال، كنوع من محاكاة الماضي العتيق بعراقته ومثاليته، وذلك بشوارع محافظة الرس في منطقة القصيم.

حيث جذبت هذه السيارات الكلاسيكية القديمة، الجميع لمشاهدتها والتقاط الصور لها، وكان أغلب السيارات المشاركة من الفوردات القديمة، والتي كان يطلق عليها اسم ” الفرت ” أو ” الونيت ” في ذلك الوقت.

جدير بالذكر، أن هواية اقتناء السيارات الكلاسيكية القديمة، تعتبر من أشهر الهوايات بالمملكة، حيث تجذب مشاركة عدد كبير من الهواة كل عام، وتُقدَّر تكلفة تلك السيارات بملايين الريالات.