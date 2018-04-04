الثوب والشماغ شرط لحضور مسابقة البلوت
نبهت الهيئة العامة للرياضة المشاركين في مسابقة المملكة للبلوت، بأهمية ارتداء الزي السعودي ” الشماغ والثوب ” ؛ لحضور البطولة.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها على ” تويتر ” : ” لا يحرمك لبسك من المشاركة في بطولة البلوت.. ويجب الالتزام بالزي السعودي عند الحضور (ثوب وشماغ) “.
يجدر الإشارة إلى أن المستبقة انطلقت اليوم في تمام الساعة الثانية ظهرًا ، وتستمر إلى الثانية عشرة عند منتصف الليل، حتى الأحد المقبل.
ويصل عدد المشاركين في البطولة إلى 12 ألفًا، و288 لاعبًا، يُشكِّلون 6 آلاف، و144 فريقًا، سيلعبون 1384 مباراة.
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