الثوب والشماغ شرط لحضور مسابقة البلوت

ماجد محمد(صدى):

نبهت الهيئة العامة للرياضة المشاركين في مسابقة المملكة للبلوت، بأهمية ارتداء الزي السعودي ” الشماغ والثوب ” ؛ لحضور البطولة.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها على ” تويتر ” : ” لا يحرمك لبسك من المشاركة في بطولة البلوت.. ويجب الالتزام بالزي السعودي عند الحضور (ثوب وشماغ) “.

يجدر الإشارة إلى أن المستبقة انطلقت اليوم في تمام الساعة الثانية ظهرًا ، وتستمر إلى الثانية عشرة عند منتصف الليل، حتى الأحد المقبل.

ويصل عدد المشاركين في البطولة إلى 12 ألفًا، و288 لاعبًا، يُشكِّلون 6 آلاف، و144 فريقًا، سيلعبون 1384 مباراة.