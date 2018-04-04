بالفيديو.. إضراب المحال التجارية في إيران احتجاجا على انتهاكات النظام

طهران(صدى):

أظهر مقطع فيديو إضراب أصحاب المحال التجارية في مدينة كرمانشاه بإيران، الواقعة على المنطقة الحدودية مع العراق، وذلك احتجاجًا على ممارسات النظام الإيراني ضدهم.

وأوضح مقطع الفيديو المحال التجارية وأبوابها مغلقة في واقعة تبرهن على مدى غضب واستياء الأفراد من الحكم الإيراني الجائر الذي يرتكب العديد من الانتهاكات ضدهم.

ومن الجدير بالذكر، إنه يشهد إقليم الأحواز احتجاجات وتظاهرات منذ عدة أيام، بسبب ممارسات النظام ضد العرب به؛ حيث بثت قناة النظام تقريرًا أساء لهم وحاول طمس الهوية العربية للأحوازيون، الأمر الذي رفضوه وأدى إلى اندلاع احتجاجات غاضبة بالإقليم.