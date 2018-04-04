‏مدير ‎جامعة الملك خالد يرعى افتتاح مؤتمر الدراسات العليا في الجامعات

محمد بن طحيطح (صدى):

نيابة عن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى رعى مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي صباح اليوم الأربعاء الـ18 من شهر رجب الجاري، حفل افتتاح مؤتمر ” الدراسات العليا في الجامعات السعودية : الواقع وآفاق التطوير ” ، بحضور الأمين العام للجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي الأستاذ الدكتور محمد الصالح، ومشاركة عدد من عمداء الدراسات العليا والباحثين في الجامعات السعودية بفندق قصر أبها.

ورحب السلمي في بداية اللقاء بسعادة الأمين العام والحضور والمشاركين من عمداء الدراسات العليا بالجامعات السعودية، ناقلاً لضيوف الجامعة والمنطقة تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال.

لافتاً إلى أن الجامعة نظمت هذا المؤتمر برعاية معالي وزير التعليم بالتزامن مع الاجتماع الـ13 لعمداء الدراسات العليا في الجامعات السعودية، وقال ” رأت جامعة الملك خالد بمكانتها العلمية ورؤيتها الاستشراقية أن يكون المؤتمر بعنوانه وفروعه فرصة لطرح الرؤى العلمية المنطلقة إلى الواقع والمتجهة نحو مستقبل الدراسات العليا في جامعات المملكة في ضوء نظام الجامعات الجديد ورؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني “.

وأكد السلمي على أن الجامعة على ثقة تامة بأن ما تحويه المشاركات العلمية والمداخلات العميقة والتوصيات المرتقبة ستسهم بحول الله في صنع آفاق المستقبل وتجاوز عوائق الحاضر لبرامج الدراسات العليا في جامعاتنا السعودية، شاكراً لوزير التعليم رعايته لهذا المؤتمر ودعمه المستمر للجامعة، موصلاً شكره للباحثين والباحثات المشاركين .