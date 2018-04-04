بالصور.. صافينار تثير الجدل بعد أدائها القداس داخل الكنيسة

متابعات(صدى):

أثارت صور الراقصة صافيناز وهي تشارك قي قداس عيد الفصح، في إحدى الكنائس في مصر، وظهرت صافيناز وهي مرتدية لباسا محتشما ووضعت وشاحاً على رأسها احتراماً للمكان المقدس الذي كانت موجودة فيه.

إلا أنها لم تسلم من انتقادات الجمهور الذين رأوا أنها تتخفى بصلاتها عن أعمالها، ورأى البعض أن رقصها وبدلة الرقص التي ترتديها لا تخولها الدخول الى الكنيسة.

أما البعض الآخر فدافع عن صافيناز وقالوا أنها حرة في المهنة التي تختارها والكنيسة هي للجميع ولا يحق لأحد أن يحكم على الآخر خصوصاً في المعتقدات.