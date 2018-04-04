الدفعات المرفوضة في ” حساب المواطن ” تعني ضرورة القيام بـ3 خطوات

علي القحطاني(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، أن هناك 3 إجراءات يجب القيام بها في حالة وجود دفعات مرفوضة.

وأشارت خدمة العملاء في حساب المواطن، في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” ، إلى أن الخطوات الثلاث تتمثل في: تنشيط الحساب البنكي، الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن عبر الرابط ، ثم الضغط على أيقونة تأكيد الحساب البنكي.

يذكر أن حساب المواطن كان قد لفت إلى أن الدفعات المرفوضة تعني أنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد؛ نظراً لأن حساب المستفيد وقت الإيداع لم يكن نشطًا.

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