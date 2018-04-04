الإطاحة بـ5 أشخاص لسرقتهم عدد من السيارات الجديدة بحفر الباطن

نايف السالم(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أنه تمكنت شرطة حفر الباطن من القبض على عصابة مكونة من 5 أشخاص، أقدمت على سرقة عدد من السيارات الحديثة.

وأشار العقيد زياد الرقيطي إلى أن المقبوض عليهم جميعهم مواطنون باستثناء أحدهم يحمل هوية مؤقتة، وهم في العقدين الثالث والرابع من العمر، لافتًا إلى أنه تبين تورطهم في سرقة عدد من المركبات بمحافظة حفر الباطن، وتحريف وتزوير وثائقها الرسمية، كما تم إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.