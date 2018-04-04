إرهابيون داخل الجيش القطري.. ضابط بالصاعقة لـ ” داعشي ” : الأمة فخورة بك

طلال الضوي(صدى):

كشفت القائمة التي وضعتها قطر للشخصيات الإرهابية، عن وجود إرهابيين في عمق الجيش القطري لم يتم الإعلان عنهم بها، إلا أنه بالبحث تم التوصل إلى أن هناك ضابط في الصاعقة القطرية ويدعى جابر بن سالم آل مشعاب من أبرز الداعمين لداعش والداعشيين.

وكان الضابط المذكور، هو عم أحد المدرجين في قائمة الإرهابين القطرية، وقد تم التوصل إلى أنه دائم التواصل مع المنتمين لتنظيم ” داعش ” الإرهابي، فكان الشاب السعودي الشهير بلقب ” السمبتيك ” وهو سليمان السبيعي، والذي حكمت المحكمة الجزائية عليه بالسجن 5 سنوات والمنع من السفر لمدة 6 سنوات،هو أحد هؤلاء التي تواصل معهم الضابط القطري.

وفي 13 أغسطس 2013، حيث كان الضابط القطري حينها ملازم في صاعقة الخويا، هنأ الشاب المشهور بـ ” السمبتيك ” في تغريدات متتالية له، بانضمامه إلى صفوف ” داعش ” ، قائلاً : ” الذهاب إلى هذا المكان توفيق من الله ولكن احمدوا ربكم الذي أخرجكم لأشرف مكان للجهاد فوالله ثم والله إن هذا شرف الدنيا والآخرة كفو ” .

وفي بادرة أخرى، قدَّم التهنئية لأحد قتلى أبناء والذي لقى مصرعه خلال قتاله ضمن صفوف ” داعش ” وهو القطري عبد المحسن ابن حزام النديله المري ، قائلاً: ” فخر تفخر بك الأمة يا عبد الله وذات البين، عسى يقبلك ويشفعك في كل أهل بيتك تروح النفس والدنيا وما تملك، ويبقى الدين نحسبك والحسيب الله وفيت وهذي أمنيتك ” .

كما أشاد الضابط القطري في تغريدة ثانية في وقت آخر، بـ ” حجاج العجمي ” أحد أبرز ممولي التنظيمات المتطرفة بسوريا، والمصنف على قوائم الإرهاب الدولية وكذلك قائمة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، قائلاً: ” يا سلامي على حجاج وأمثاله جعل ربي يبارك في مساعيه.. يدعم أهل الجهاد ويصل أمواله.. لابس الكفن من تحت أبوليه.. بيض الله وجهك كفو ” .