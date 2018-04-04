بالفيديو..لاعبان يعذبان قطة بطريقة وحشية..والنادي يعاقبهما بالطرد
في مشهد مأساوي يخلو من الإنسانية قاما لاعبان في أحد الأندية الفنزويلية بتعذيب قطة؛ وإلقاؤها من النافذة، بالإضافة لنشرهما فيديو لتلك الواقعة عبر حساب لهما على إنستجرام.
وقرر نادي زوليا إف سي الفنزويلي، بعد انتشار الفيديو، طرد اللاعبين، حيث أوضح النادي في بيانًا أنه يدين تصرف لاعبَيه ديفيد باريتو وإدوينو كيرو، مؤكدًا وقوفه ضد كل أنواع العنف ضد الحيوانات.
وأنهى النادي عقد اللاعبين، بالإضافة لحذف الفيديو من إنستغرام، مؤكدين على أن النادي يعطي الأولوية للحق في الحياة.
كما نصح النادي اللاعبين باستشارة طبيب نفسي لتقييم حالتهما؛ وعلاجهما.
رند[ عدد التعليقات: 8657 ] نشر منذ 35 دقيقة
ياحياتي حرام عليك أنت وياه ويش عملت لكم؟
ناس تعذب قطط وناس تعذب ناس عنجد مجرمين.
تركي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 33 دقيقة
والله بيستاهلوا الطرد
خلود[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 31 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل… القطة المسكينة 💔
محمد 😎[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 17 دقيقة
😱😱 لا إله إلا الله، ارحموا من في الارض، والله يحتاجو لعلاج نفسي
شوق * *[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 15 دقيقة
يا لطيف.. فيديو مؤسف وخبر يحزن، الله ينتقم منهم ومن أمثالهم 😥😥