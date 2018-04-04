بالفيديو..لاعبان يعذبان قطة بطريقة وحشية..والنادي يعاقبهما بالطرد

ماجد الأشرم(صدى):

في مشهد مأساوي يخلو من الإنسانية قاما لاعبان في أحد الأندية الفنزويلية بتعذيب قطة؛ وإلقاؤها من النافذة، بالإضافة لنشرهما فيديو لتلك الواقعة عبر حساب لهما على إنستجرام.

وقرر نادي زوليا إف سي الفنزويلي، بعد انتشار الفيديو، طرد اللاعبين، حيث أوضح النادي في بيانًا أنه يدين تصرف لاعبَيه ديفيد باريتو وإدوينو كيرو، مؤكدًا وقوفه ضد كل أنواع العنف ضد الحيوانات.

وأنهى النادي عقد اللاعبين، بالإضافة لحذف الفيديو من إنستغرام، مؤكدين على أن النادي يعطي الأولوية للحق في الحياة.

كما نصح النادي اللاعبين باستشارة طبيب نفسي لتقييم حالتهما؛ وعلاجهما.