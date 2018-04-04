بالفيديو.. فتيات يروين قصص تهريبهن المخدرات للمملكة وكيف تم كشف حيلهن

نايف السالم(صدى):

استعرض برنامج تلفزيوني قضايا 3 نساء (نيجيرية وباكستانية ومصرية) تورطن في تهريب المخدرات للمملكة وكيف تم ضبطهن من قبل الجهات المختصة.

في القضية الأولى تحدثت المتهمة النيجيرية قائلة إنها قدمت للمملكة لأداء العمرة، وطلب منها أحد الرجال القادمين على نفس الرحلة وضع كيس معها ولم تكن تعلم ما بداخله، وقال لها إنه سيتسلمه منها عند وصوله المملكة، مشيرة إلى أنه أثناء تفتيشها بمطار الملك عبدالعزيز عُثر معها على 70 حبة ترامادول.

وأضافت إنها لم تخش شيئاً عندما أخبرها المفتشون بذلك؛ لأن الترامادول لا يعد من المواد المخدرة في نيجيريا، لافتة إلى أنها حُكم عليها بالسجن ثماني سنوات انقضى منها ثلاثة حتى الآن.

وفي القضية الثانية التي تورطت فيها فتاة باكستانية روت أنها قدمت للمملكة بتأشيرة عمرة هي وزوجها وطفلها ووالدتها، وابتلعت 37 كبسولة تحتوي على مادة الهيروين بغرض التهريب، وفعل زوجها ووالدتها نفس الشيء، بعد أن أقنعهم شخصاً بالتهريب مقابل تكفله لهم بالتأشيرة وجواز السفر، وتم القبض عليهم وقضت المحكمة بسجنها وهي ووالداتها وزوجها بالسجن 15 عاماً.

وفيما يخص القضية الثالثة والأخيرة تم القبض على فتاة مصرية من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جدة، برفقة شاب سعودي، وبتفتيش المنزل الذي يعيشان، عثروا على جرام ونصف من مادة الشبو المخدر وتم نقلهما للسجن، وسجلت ضدهما قضية ترويج.