مواطنة تضرب أروع صور النبل والوفاء بتبرعها لزوجها بكليتها
كشفت إدارة الإرشاد بمدينة حائل، اليوم الاربعاء، أنه قد تم إجراء عملية جراحية ناجحة لزراعة كلية لـ ” سليمان العتيق ” ، الإداري بإدارة التوجيه والإرشاد، وذلك بعد أن تبرعت زوجته بكليتها لإنقاذ حياته، بعد معاناته مع الفشل الكلوي.
حيث قدمت الزوجة وتدعى ” العنود الهليل ” ، أروع صور النبل والوفاء، حين تبرعت لزوجها بكليتها، فلم تتردد لحظة في إنقاذ حياته، الأمر الذي يعد من أكثر المواقف الإنسانية النبيلة من الزوجة تجاه زوجها.
ومن جانبها، سألت إدارة الارشاد الله أن يجزي الزوجة عن زوجها خير الجزاء، وأن يمدهم بالصحة والعافية.
القرشي[ عدد التعليقات: 2199 ] نشر منذ 1 ساعة
بكرة يتزوج عليها وتطالبه برد كليتها مثل اختنا اللي قبلها عطت زوجها كليتها ويوم تزوج عليها رفعت عليه دعوة
قضائية تطالبه بإعادة كليتها لها … على العموم الله يوفق ما بينهم ويجمعهم على الخير دائمآ يارب .
فيصل[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يحميها يارب
فهد[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 1 ساعة
والله خير زوجة
نهى[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 1 ساعة
ما في رجل بيستاهل هذا الشئ ✋
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 29 دقيقة
يانهى , كلن يرى الناس بعين طبعه ,
وجزاك الله كل خير يابنت الاجواد على وقفتك العظيمه تجاه زوجك,,
رااايق[ عدد التعليقات: 4366 ] نشر منذ 16 دقيقة
ونعم فيها * والله يجزاها كل خير *!!