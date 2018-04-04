مواطنة تضرب أروع صور النبل والوفاء بتبرعها لزوجها بكليتها

علي العنزي(صدى):

كشفت إدارة الإرشاد بمدينة حائل، اليوم الاربعاء، أنه قد تم إجراء عملية جراحية ناجحة لزراعة كلية لـ ” سليمان العتيق ” ، الإداري بإدارة التوجيه والإرشاد، وذلك بعد أن تبرعت زوجته بكليتها لإنقاذ حياته، بعد معاناته مع الفشل الكلوي.

حيث قدمت الزوجة وتدعى ” العنود الهليل ” ، أروع صور النبل والوفاء، حين تبرعت لزوجها بكليتها، فلم تتردد لحظة في إنقاذ حياته، الأمر الذي يعد من أكثر المواقف الإنسانية النبيلة من الزوجة تجاه زوجها.

ومن جانبها، سألت إدارة الارشاد الله أن يجزي الزوجة عن زوجها خير الجزاء، وأن يمدهم بالصحة والعافية.