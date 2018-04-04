” النمر ” يكشف عن خطورة حبوب ” ديكساميد “

نورة الشهري(صدى):

أوضح الدكتور خالد النمر، أن استخدام حبوب ” ديكساميد ” ؛ لزيادة الوزن للسيدات، وتنفيخ الخدود خطير؛ وذلك لأنها من عائلة ” الكورتيزون ” .

وذكر ” النمر ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن هناك عدة أعراض لـ ” ديكساميد ” الجانبية، منها ” وهن العظام، رفع السكر، زيادة الضغط، ضعف الجلد ” .