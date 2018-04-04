” النمر ” يكشف عن خطورة حبوب ” ديكساميد “
أوضح الدكتور خالد النمر، أن استخدام حبوب ” ديكساميد ” ؛ لزيادة الوزن للسيدات، وتنفيخ الخدود خطير؛ وذلك لأنها من عائلة ” الكورتيزون ” .
وذكر ” النمر ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن هناك عدة أعراض لـ ” ديكساميد ” الجانبية، منها ” وهن العظام، رفع السكر، زيادة الضغط، ضعف الجلد ” .
شمس[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله يسترها
همس[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 13 دقيقة
مافي افضل من المواد الطبيعيه
ماجد[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 11 دقيقة
ليش يعني ياخدون حبوب لزياده اوزانهم شغله مو مستاهله