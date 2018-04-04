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” النمر ” يكشف عن خطورة حبوب ” ديكساميد “

” النمر ” يكشف عن خطورة حبوب ” ديكساميد “
نورة الشهري(صدى):

أوضح الدكتور خالد النمر، أن استخدام حبوب ” ديكساميد ” ؛ لزيادة الوزن للسيدات، وتنفيخ الخدود خطير؛ وذلك لأنها من عائلة ” الكورتيزون ” .

وذكر ” النمر ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن هناك عدة أعراض لـ ” ديكساميد ” الجانبية، منها ” وهن العظام، رفع السكر، زيادة الضغط، ضعف الجلد ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 14 دقيقة

الله يسترها

[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 13 دقيقة

مافي افضل من المواد الطبيعيه

[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 11 دقيقة

ليش يعني ياخدون حبوب لزياده اوزانهم شغله مو مستاهله

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