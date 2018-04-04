بالفيديو.. الطريقة الخاصة بتفعيل الدفع والشراء عن طريق ” الإنترنت “
أظهرت أحد مقاطع الفيديو، الطريقة الخاصة بتفعيل وإلغاء، خاصية الدفع والشراء، عن طريق الإنترنت في بطاقة ” مدى ” .
ويرصد المقطع، الخطوات المتبعة التي يمكن من خلالها تفعيل خاصية ” الدفع والشراء ” ، فهذه الطريقة، تغني عن استخدام البطاقات الإئتمانية وغيره.
فهد[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين
ممتازة هذي الخاصية بتسهل علينا والله
نهى[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 1 ساعة
👌👏👏👏
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2269 ] نشر منذ 1 ساعة
الراجحي اول شي خله يحط لنا خيار تفعيل العنوان الوطني بدل مراجعة الفرع