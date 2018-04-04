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بالفيديو.. الطريقة الخاصة بتفعيل الدفع والشراء عن طريق ” الإنترنت “

بالفيديو.. الطريقة الخاصة بتفعيل الدفع والشراء عن طريق ” الإنترنت “
حمود العنزي(صدى):

أظهرت أحد مقاطع الفيديو، الطريقة الخاصة بتفعيل وإلغاء، خاصية الدفع والشراء، عن طريق الإنترنت في بطاقة ” مدى ” .

ويرصد المقطع، الخطوات المتبعة التي يمكن من خلالها تفعيل خاصية ” الدفع والشراء ” ، فهذه الطريقة، تغني عن استخدام البطاقات الإئتمانية وغيره.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين

ممتازة هذي الخاصية بتسهل علينا والله

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 1 ساعة

👌👏👏👏

[ عدد التعليقات: 2269 ] نشر منذ 1 ساعة

الراجحي اول شي خله يحط لنا خيار تفعيل العنوان الوطني بدل مراجعة الفرع

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