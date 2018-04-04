بالفيديو.. الطريقة الخاصة بتفعيل الدفع والشراء عن طريق ” الإنترنت “

حمود العنزي(صدى):

أظهرت أحد مقاطع الفيديو، الطريقة الخاصة بتفعيل وإلغاء، خاصية الدفع والشراء، عن طريق الإنترنت في بطاقة ” مدى ” .

ويرصد المقطع، الخطوات المتبعة التي يمكن من خلالها تفعيل خاصية ” الدفع والشراء ” ، فهذه الطريقة، تغني عن استخدام البطاقات الإئتمانية وغيره.