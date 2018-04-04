دهس مواطنان داخل فناء مبنى تابع لجهة حكومية بالرياض

خاص(صدى):

تعرض مواطنان إلى حادث دهس، منذ قليل، داخل ساحة مبنى تابع للشؤون الصحية الحكومية الواقع شرق منطقة الرياض.

وباشرت فرق الهلال الأحمر الحادثة، حيث تم نقل حالة واحدة إسابتها متوسطة إلى المستشفى، فيما لن يتم نقل الحالة الأخرى نظرًا لإصابتها الطفيفة التي لم تستدعى النقل.