دهس مواطنان داخل فناء مبنى تابع لجهة حكومية بالرياض
تعرض مواطنان إلى حادث دهس، منذ قليل، داخل ساحة مبنى تابع للشؤون الصحية الحكومية الواقع شرق منطقة الرياض.
وباشرت فرق الهلال الأحمر الحادثة، حيث تم نقل حالة واحدة إسابتها متوسطة إلى المستشفى، فيما لن يتم نقل الحالة الأخرى نظرًا لإصابتها الطفيفة التي لم تستدعى النقل.
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3160 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يستر
ماشين مطمنين والسائق اكيد مسرح ولا خارج من الاداره زعلان
تركي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
فيصل[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل كيف يحدث هذا