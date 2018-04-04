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مجلس تنسيقي بين العراق والمملكة للاستثمار بالأراضي الزراعية بـ ” الأنبار “

مجلس تنسيقي بين العراق والمملكة للاستثمار بالأراضي الزراعية بـ ” الأنبار “
عادل الحربي(صدى):

صرحت وزارة التجارة العراقية، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، بأن مجلسًا تنسيقيًا بين العراق والمملكة، يدرس الاستثمار في مليون هكتار، من الأراضي الزراعية، بمحافظة الأنبار، بغرب البلاد.

يجدر الإشارة إلى أن المملكة تتقرب من بغداد، في إطار جهود؛ لكبح النفوذ الإيراني المتنامي، في المنطقة بينما يسعى العراق؛ لتحقيق مكاسب اقتصادية، من توثيق العلاقات مع الرياض.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يوفق

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين

ان شاء الله يكون خير

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