بالصور.. ضبط 11 ألف لعبة فيديو تحمل بيانات تجارية مزورة في جدة
ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، محل يزوَر ويعيد تصنيع أجهزة ” ألعاب الفيديو ” من قطع رديئة في محافظة جدة، حيث تم ضبط 11,500 جهاز وملحقاته، والتي تحمل بيانات تجارية مزوّرة لتغليف الأجهزة.
جاء ذلك في إطار الجولات الرقابية التجارية التي تقوم بها وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة، وذلك وفقًا لما أكدته الوزارة عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .
خلود[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله انو ضبطوهم
فهد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يوفقكم رجال الضبط
كان زمان[ عدد التعليقات: 2731 ] نشر منذ 2 ساعتين
الغش شغال من زمان ..