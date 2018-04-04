بالصور.. ضبط 11 ألف لعبة فيديو تحمل بيانات تجارية مزورة في جدة

نايف السالم(صدى):

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، محل يزوَر ويعيد تصنيع أجهزة ” ألعاب الفيديو ” من قطع رديئة في محافظة جدة، حيث تم ضبط 11,500 جهاز وملحقاته، والتي تحمل بيانات تجارية مزوّرة لتغليف الأجهزة.

جاء ذلك في إطار الجولات الرقابية التجارية التي تقوم بها وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة، وذلك وفقًا لما أكدته الوزارة عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .