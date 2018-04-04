بالفيديو.. لماذا قالت نجوى كرم لحسين الجسمي ” وعد الحر دين “

نورة الشهري(صدى):

وجهت الفنانة اللبنانية ” نجوى كرم ” ، رسالة للفنان الإماراتي ” حسين الجسمي ” ، وذلك من خلال فيديو يجمعها.

حيث نشرت نجوى الفيديو على حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ،كشفت من خلاله وعد من الجسمي لها يقول فيه أنه سيلحن لها لحن جميل لتغنيه قريباً.

والجدير بالذكر أن الفيديو قد انتشر بسرعة قياسية، كما عبر محبوها عن تشوقهم لهذا التعاون اللبناني – الخليجي، خاصة أن نجوى معروفة بالتزامها بالهوية اللبنانية في فنها، وسيكون هذا التعاون فريد من نوعه وجديد على جمهور الفنانة نجوى كرم.