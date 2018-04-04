كتاب يكشف أسرار جريئة عن ميجان ماركل زوجة الأمير القادمة

لندن(صدى):

تستمر الأحداث في الظهور كلما اقترب موعد زفاف الممثلة ” ميجان ماركل ” من ولي العهد البريطاني ” الأمير هاري “، حيث ظهر كتاب يحمل اسم Meghan: A Hollywood Princess، يكشف العديد من كواليس حياة الممثلة الأمريكية المعتزلة ميجان ماركل.

وهو كتاب من تأليف ” أندرو مورتون “، وأشار الكتاب إلى أن ماركل لم تقابل زوجها السابق المنتج الفني تريفور إنجلسون، لكي تخبره أن علاقتهما انتهت، ولكنها اكتفت بإرسال خاتم زواجهما له عن طريق البريد.

كما ذكر الكتاب عن صديق ماركل أنه قال :” دائما ما كانت مفتونة بالعائلة المالكة البريطانية، وأنها ترغب في أن تكون النسخة الثانية من الأميرة الراحلة ديانا، والدة الأمير هاري”.

وأيضًا ذكر الكتاب أن ماركل التقت بزوجها الأول تريفور إنجلسون في إحدى حانات هوليوود، عندما كانت ممثلة صاعدة تعيش في حياة شبيهة بالفئران، ووجدت في زواجها منه فرصة جيدة لها.

وبحسب شهادة زميل سابق لماركل في الكتاب، فإن ماركل كانت تعشق الحفلات وشرب الخمر والسهر لأوقات متأخرة خارج المنزل، في حين كان زوجها رياضيا يعشق الحياة المنضبطة، مما أربك العلاقة، وسبّب العديد من المشكلات.