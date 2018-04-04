تخبط إداري يخرج نخيل بيشة من التصفيات ومسؤول يتهم إتحاد الكرة

سياف الشهراني(صدى):

*غياب الاداري المختص

خطوة غريبة تؤكد حالة الضياع التي يعيشها نادي النخيل الرياضي من غياب الأداري المختص حيث شطبت لجنه الإنضباط الاسبوع الماضي نتيجه الفريق لإشراك لاعب موقوف في مباريات دوري الناشئين المؤهلة لدوري الممتاز ليلحق بفريق الشباب الذي غادر من أول جولة، وبقي فرصة وحيدة للفريق الأول في ملحق الدرجة الثانية.

*استقالات جماعية

قبل حوالي شهرين قدم عدد من اعضاء نادي النخيل استقالتهم بما فيهم نائب الرئيس ومدير المركز الإعلامي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة بدون معرفه السبب التي أدت اليه الإستقاله الجماعيه .

*المركز الإعلامي

قال محمد البيشي لا يوجد مركز واضح ينقل صور المباريات للمشاهد وتغطيه جميع المباريات.

*مسؤول يصرح

ومن جهه أخرى صرح مسؤول في نادي النخيل لصحيفه الرياض بأن عدم وجود منشأة ومرافق أسوة ببقية الأندية ساهم في قتل طموحات أبناء مدينة بيشة منذ أعوام عدة، على الرغم من أن نادي النخيل يستحق اهتماما ودعما أكثر من اتحاد الكرة وهيئة الرياضة كونه منبعا زاخرا بالنجوم على مر تاريخ طويل، وقال: «نعمل بشكل دؤوب لتقديم النادي بشكل بارز بالفترة المقبلة، وهناك أسماء عدة سترى النور بالقريب العاجل، ونادينا لديه معاناة كبيرة كما هو حال أندية الوطن التي تعاني الكثير سواء في المنشآت أو الدعم المالي الشحيح على الرغم من الاهتمام والدعم المقدم بالفترة الأخيرة من هيئة الرياضة لأندية الدوري السعودي والأمير محمد بن سلمان وعلاقة نادينا بالاتحاد السعودي لكرة القدم تكاد تكون شبه معدومة نظرا لعدم وجود تعاملات مباشرة معهم إلا ما ندر».

*مطالب الأهالي

حيث طالب عدد من محبي نادي النخيل بالتحقيق فيما يحدث بنادي النخيل من ضياع اداري ومالي في ظل الدعم الوارد من الهيئة العامة للرياضة والإستثمارات المتعددة في نادي النخيل والتي يتميز بها عن غيره من أندية المنطقة.

*الانتخابات القادمة

أكدت مصادر داخل أروقة النادي حرص الأعضاء المتبقين في مجلس الإدارة على توفير مبالغ مادية من ميزانية النادي القادمة من الهيئة العامة للرياضة واستثمارات النادي ودعم رجال الأعمال لتسديد قيمة الاشتراك لعدد من أعضاء الجمعية العمومية لكسب أصواتهم في الانتخابات المقبلة، مما تسبب في تعثر تسديد عدد كبير من التزامات النادي في الأجهزة الفنية والإدارية وكان له الأثر في الحصول على هذه النتائج الغير مرضية لشباب ورياضي بيشة.

هروب من البرامج الرياضية

من جهته أكد أحد جماهير النادي بأن البرامج الرياضية في عدد من القنوات التلفزيونية قدمت دعوة لمجلس إدارة نادي النخيل للتواصل أثناء البث المباشر لإحدى الحلقات لإيضاح موقف النادي وماهي الاجراءات التي سيقوم بها بعد قرار شطب نتائجه في التصفيات وتم الرفض من مسؤولي النادي.