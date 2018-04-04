” حساب المواطن ” يوضح كيفية معرفة حالة الأهلية عبر حساب المستفيد

عادل الحربي(صدى):

نشر برنامج حساب المواطن الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إنفوجرافيك يوضح كيفية معرفة حالة الأهلية .

وأوضح البرنامج أنه لمعرفة حالة الأهلية يتم عبر دخول المستفيد إلى حسابه وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية وسوف تظهر مفصلة.

وكان البرنامج قد أكد في وقت سابق على شروط الأهلية في حساب المواطن بتطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى شرطي الجنسية والإقامة.