أزمة المياة تلوح في الأفق من جديد بعسير

محمد بن طحيطح (صدى):

وجه نائب أمير منطقة عسير كلا من الشرطة والمرور بمنطقة عسير بتسهيل مهمة ناقلات صهاريج المياة في وقت الذروة وتحركها داخل مدن ابها وخميس مشيط واحد رفيدة .

وذلك لتزاحم المراجعين للحصول على المياة المحلاة من محطات التوزيع .

حيث ان مواعيد عمل المحطات محدود ولا يلبي احتياج المواطنين والمقيمين .

وطالب سكان الاحياء الذين لاتصلهم شبكة المياة المحلاة الا عن طريق الناقلات برغبة في تمديد فترة عمل المحطات والسماح للصهاريج بالخروج خارج المحطة لكي يحصلوا على الماء في اي وقت شاء .