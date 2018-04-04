حقيقة ظهور حالات جرب في مدرسة بالخرج
كشفت إدارة تعليم محافظة الخرج، حقيقة الأنباء المتداولة حول ظهور حالات مريضة بـ ” الجرب ” بين طلاب أحد مدراس المحافظة، وتعليق الدراسة.
ونفت إدارة التعليم، وجود أي حالة جرب بين الطلاب أو تعليق الدراسة بالمدرسة، واصفة الخبر المنشور بـ ” اجتهاد من الصحفي ” ، ومطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة في نقل الخبر.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45090 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يستر من هاالإشاعات ومشعشعيها ,,
خلود[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله نحن كتير قلقين بخصوص هذا الموضوع
الجوهرة[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يستر
ابو طيف[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 2 ساعتين
كنت أود يعلقون الدراسة
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 883 ] نشر منذ 1 ساعة
واذا طلع الخبر صحيح يجب ان تحاسب ادارة تعليم الخرج .. الله يحفظ ابناءنا الطلاب والطالبات