حقيقة ظهور حالات جرب في مدرسة بالخرج

خالد يحيى(صدى):

كشفت إدارة تعليم محافظة الخرج، حقيقة الأنباء المتداولة حول ظهور حالات مريضة بـ ” الجرب ” بين طلاب أحد مدراس المحافظة، وتعليق الدراسة.

ونفت إدارة التعليم، وجود أي حالة جرب بين الطلاب أو تعليق الدراسة بالمدرسة، واصفة الخبر المنشور بـ ” اجتهاد من الصحفي ” ، ومطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة في نقل الخبر.