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حقيقة ظهور حالات جرب في مدرسة بالخرج

حقيقة ظهور حالات جرب في مدرسة بالخرج
خالد يحيى(صدى):

كشفت إدارة تعليم محافظة الخرج، حقيقة الأنباء المتداولة حول ظهور حالات مريضة بـ ” الجرب ” بين طلاب أحد مدراس المحافظة، وتعليق الدراسة.

ونفت إدارة التعليم، وجود أي حالة جرب بين الطلاب أو تعليق الدراسة بالمدرسة، واصفة الخبر المنشور بـ ” اجتهاد من الصحفي ” ، ومطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة في نقل الخبر.

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 45090 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يستر من هاالإشاعات ومشعشعيها ,,

[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 2 ساعتين

والله نحن كتير قلقين بخصوص هذا الموضوع

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يستر

[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 2 ساعتين

كنت أود يعلقون الدراسة

[ عدد التعليقات: 883 ] نشر منذ 1 ساعة

واذا طلع الخبر صحيح يجب ان تحاسب ادارة تعليم الخرج .. الله يحفظ ابناءنا الطلاب والطالبات

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