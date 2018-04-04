بعد إشادة رونالدو.. ميسي وسواريز يطالبان بضم صلاح للبرسا
تواصل الأندية الكبرى صراعها لضم نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح؛ في ظل تألقه المستمر، وصعودة كالصاروخ في قائمة الحذاء الذهبي.
وأيد كلا من لاعبي برشلونة ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز تعاقد البرسا مع صلاح، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بدلًا من التعاقد مع نجم أتلتيكو غريزمان.
وكان رونالدو نجم الريال طالب بسرعة التعاقد مع صلاح؛ عقب مواجهته في مباراة البرتغال الودية أمام مصر؛ نظرًا لما يتمتع به من مهارات تفيد القلعة البيضاء.
يجدر الإشارة إلى أن المحترف المصري صلاح يتصدر اللاعب المصري قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول برصيد 29 هدفاً ، بفارق 5 أهداف على أقرب ملاحقيه، مهاجم توتنهام، هاري كين.
نهى[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله بيستحق
ناصر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
الريال يليق عليه اكتر
خلود[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله لاعب خلوق
محمد 😎[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 1 ساعة
صلاح ما راح ينتقل في كافة الأحوال، لأنه من اللاعبين الأقلية التي لا تجري وراء المال والعروض الأقوى، على الأقل الموسم المقبل
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 852 ] نشر منذ 1 ساعة
يستاهل صلاح واتمنى ينتقل لبرشلونه