بعد إشادة رونالدو.. ميسي وسواريز يطالبان بضم صلاح للبرسا

طلال الغامدي(صدى):

تواصل الأندية الكبرى صراعها لضم نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح؛ في ظل تألقه المستمر، وصعودة كالصاروخ في قائمة الحذاء الذهبي.

وأيد كلا من لاعبي برشلونة ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز تعاقد البرسا مع صلاح، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بدلًا من التعاقد مع نجم أتلتيكو غريزمان.

وكان رونالدو نجم الريال طالب بسرعة التعاقد مع صلاح؛ عقب مواجهته في مباراة البرتغال الودية أمام مصر؛ نظرًا لما يتمتع به من مهارات تفيد القلعة البيضاء.

يجدر الإشارة إلى أن المحترف المصري صلاح يتصدر اللاعب المصري قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول برصيد 29 هدفاً ، بفارق 5 أهداف على أقرب ملاحقيه، مهاجم توتنهام، هاري كين.