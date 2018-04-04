” السياحة ” تكشف حقيقة التعدي على موقع درب عجلان الأثري

عادل الحربي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، اليوم الأربعاء، حقيقة التعدي على موقع درب عجلان الأثري في مركز نعام بمحافظة الحريق بالرياض.

وأكدت الهيئة في بيان لها، عدم وجود تعدي على الموقع من قبل الشركة المنفذة لمشروع الطريق الفرعي الذي يربط طريق الحائر بمركز نعام.

وأضافت أن التعدي الذي ظهر في مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لم يكن بالموقع، ولكن في المنطقة الشمالية للموقع بالقرب من أحد الأودية المشابهة له ولا تمت بصلة للموقع الأثري.

كما أشار مدير عام التسجيل وحماية الآثار بقطاع الآثار والمتاحف في الهيئة الدكتور نايف بن علي القنور، إلى أنه تم تشكيل لجنة مكونة من فريق من المختصين بالهيئة ومندوب من مركز نعام ومندوب من وزارة النقل وعضوين من ذوي الخبرة من مركز نعام للوقوف على الموقع، حيث تبين عدم وجود تعدي على الموقع من قِبل الشركة المنفذة للمشروع.

وناشد ” القنور ” المواطنين والمقيمين بتحري الدقة في نقل أي معلومة، داعيًا إلى أخذ الأخبار والمعلومات عنها من مصادرها المختلفة سواء من المواقع الإلكتروني الخاص بالهيئة أو من حسابات الهيئة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو بالتواصل المباشر مع إدارة الاعلام بالهيئة.