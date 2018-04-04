بالصور.. أسباب تعليق الدراسة في متوسطة وثانوية بنات بشقراء

علي القحطاني(صدى):

نال تصرف احترازي لأمل الثبيتي، قائدة مدرسة الداهنة المتوسطة والثانوية للبنات في محافظة شقراء التابعة لمنطقة الرياض، اليوم الأربعاء، بتعليق الدراسة في المدرسة، إعجاب أولياء الأمور وتقديرهم.

وقامت المدرسة بتعليق الدراسة، وذلك بسبب وقوع الحواجز الزجاجية وتناثر الزجاج في ممرات المدرسة، ودخول مياه الأمطار إلى الممرات وقربها من أسلاك المكيّفات المثبتة في الحاجز الزجاجي.

وقال أحد المواطنين تعليقًا على تصرف قائدة المدرسة: ” لولا الله ثم حرص قائدة المدرسة على الدوام في وقت مبكر لما تمكنت من كشف الخطر الذي تعرّضت له المدرسة ولربما تعرّضت الطالبات للضرر. ”