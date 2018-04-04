بالصور.. أسباب تعليق الدراسة في متوسطة وثانوية بنات بشقراء
نال تصرف احترازي لأمل الثبيتي، قائدة مدرسة الداهنة المتوسطة والثانوية للبنات في محافظة شقراء التابعة لمنطقة الرياض، اليوم الأربعاء، بتعليق الدراسة في المدرسة، إعجاب أولياء الأمور وتقديرهم.
وقامت المدرسة بتعليق الدراسة، وذلك بسبب وقوع الحواجز الزجاجية وتناثر الزجاج في ممرات المدرسة، ودخول مياه الأمطار إلى الممرات وقربها من أسلاك المكيّفات المثبتة في الحاجز الزجاجي.
وقال أحد المواطنين تعليقًا على تصرف قائدة المدرسة: ” لولا الله ثم حرص قائدة المدرسة على الدوام في وقت مبكر لما تمكنت من كشف الخطر الذي تعرّضت له المدرسة ولربما تعرّضت الطالبات للضرر. ”
الجوهرة[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله محترمين على ها التصرف
نهى[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله كان مفروض يلغوها كمان في المدارس المنتشر فيها الجرب
خلود[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يستر