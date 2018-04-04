” السيدات يتمكن ” .. ارتفاع إجمالي عدد المحاميات في المملكة

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة العدل عن ارتفاع إجمالي عدد المحاميات في المملكة إلى 244 محامية، وذلك بعد منحها 59 سعودية رخصة محاماة خلال العام الجاري.

وأكدت الوزارة أن الإحصاءات السنوية رصدت تزايد ملموس من المتخصصات في الشرعية والقانونية الراغبات في ممارسة المهنة وإبراز كفاءتهن في هذا المجال.

وأوضحت أن نسبة الزيادة في عدد الرخص الممنوحة للمحاميات خلال عام 1438هـ بلغت 113% عن العام الذي سبقه، إذ مُنحت تراخيص المحاماة لـ83 محامية وهو العدد الأكبر مقارنة بالأعوام السابقة لـ1438هـ.

وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه مؤخرًا بتمكين المرأة السعودية من الحصول على ” رخصة التوثيق ” التي تمنحها صلاحية القيام ببعض مهام كتابات العدل.