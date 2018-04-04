لاند روفر تحدد انتاج رانج روفر SV Coupe لحماية قيمتها

متابعات(صدى):

رغم الاستقبال الايجابي لرانج روفر SV Coupe في العالم بداية من معرض جنيف للسيارات ، ولكن الشركة الانجليزية لا تنوى زيادة انتاج السيارة أكثر من عدد 999 نسخة المقررة لها. وقال مدير تخطيط المنتج في لاندروفر واين دارلي أن تحديد الانتاج سيساعد على حماية قيمة السيارة.

وقال : ” من المهم تحديد نسخ الانتاج في هذه المرحلة لزيادة حصرية السيارة وحماية استثمارات الشركة والعملاء. ” وتعتمد رانج روفر SV Coupe على نسخة SVAutobiography Dynamic واستغرق تطويرها 3 سنوات لتظهر للحياة. ويبدأ سعر السيارة من 295.995 ألف دولار مما يجعلها أغلى بواقع 88 ألف دولار من السيارة التي تستند اليها بالرغم من أنها أقل في الأبواب وفي الاتساع الداخلي.

وتتضمن مقصورة السيارة فرش شبه جلدي للمقاعد وتحمل محرك V8 سعة 5 لتر بشاحن فائق بقوة 559 حصان وتسارع حتى 100 كمساعة في 5 ثواني وسرعة قصوى تبلغ 265 كمساعة.