” بتكوين ” تتراجع وسط توقعات بأداء أفضل

علي القحطاني(صدى):

تراجعت العملة الرقمية ” بتكوين ” خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، وسط انخفاض جماعي لسوق العملات الرقمية، بعدما تجاوزت حاجة الـ7500 دولار لأول مرة منذ أيام خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

وانخفضت ” بتكوين ” خلال التعاملات بنسبة 0.80% إلى 7359 دولار، في التاسعة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وسط توقعات بتسجيلها أداء أفضل خلال الربع الثاني بعدما شهدت أٍوأ أداء لها في الربع الأول.

كما هبطت الوصيفة ” إثريوم ” بنسبة 2.50% إلى 406 دولار، وتراجعت ” الريبل ” بنسبة 3.55% إلى 54 سنتًا، فيما هبطت ” بتكوين كاش ” بنسبة 2.60% إلى 693 دولار.

وتأثرت القيمة السوقية الإجمالية بهذا التراجع الجماعي، حيث بلغت 278 مليار دولار، منخفضة بنحو4 مليارات دولار عن المستوى المسجل أمس.