مدير تعليم شرق الرياض يدشن برنامج ” التاجر الصغير ” بابتدائية سراقة بن مالك

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

دشن مدير مكتب التعليم بشرق الرياض الأستاذ سعيد بن مساعد الزهراني صباح اليوم الأربعاء ١٤٣٩/٧/١٨هـ برنامج ” التاجر الصغير ” بابتدائية سراقة بن مالك بحضور مشرف القيادة المدرسية الأستاذ محمد القبلان ومشرف النشاط الطلابي الأستاذ عبدالرحمن الزهراني .

وأوضح ” الزهراني ” بأن البرنامج مهم في تعليم الطلاب أهمية الإدخار والتخطيط ووضع الميزانيات، حيث يتعلم الطالب كيف يوازن بين دخله مهما كان صغيرًا وبين مصروفاته، إضافة إلى تعلم المهارات الحياتية المهمة مثل التواصل والتعاون واحترام الآخرين ومواجهة المشكلات بالتفكير العلمي والمنطقي وحب العمل في مجال الأعمال التجارية .

وحث ” الزهراني ” على تشجيع وتسهيل إيصال فكرة المشاريع الصغيرة والعمل التجاري لدى الطلاب وهذا ما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بقيادة عرابها ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، من خلال توفير بيئة تجارية تنافسية حقيقية لعرض وبيع منتجاتهم، حيث يسهم البرنامج بتحويل أفكار الطلاب إلى حقيقة ملموسة وإلى تطوير روح العمل لديهم وغرس قيم تربوية جميلة مثل الصدق والأمانة والإحسان والسماحة وغيرها من القيم الإسلامية، التي يتصف بها التاجر المسلم، كحث الطلاب على السعي إلى البيع الحلال، وعدم الغش ،كما يسهم في احترام مهنة العمل الشريف وإلى إكسابهم مهارات أخرى مثل مهارات الحساب (الجمع والطرح والضرب والقسمة)، وذلك من خلال توفير بيئة عمل تنافسية بينهم تحاكي العالم الحقيقي للأعمال وكسر حاجز الخجل والفشل وإيجاد نوع من التنافس الشريف بين الطلاب مقدمًا شكره لجميع الكادر التعليمي والإداري وأولياء الأمور والطلاب المشاركين في البرنامج متمنيًا لهم المزيد من التميز والنجاح.

من جهته قال قائد المدرسة الأستاذ فلاح المطيري ، إن المدرسة حريصة على إقامة البرنامج الذي يوجه الطلاب في هذه المرحلة على أهمية العمل الحر واحترام المهنة، كما أن للبرنامج عدة أهداف منها التربوية والتعليمية والدينية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن المدرسة تحرص على إقامة البرنامج بشكل دوري نهاية كل فصل دراسي.

كما أكد أن البرنامج عبارة عن سوق شعبية مصغرة يعرض فيه عددًا من المأكولات الشعبية بأنواعها وبعض المشروبات الساخنة والباردة, بإشراف ومتابعة لجنة مختصة بالمراقبة، تشرف على نظافة المعروض من المأكل والمشرب وسلامة الطالب صحيًا والتقيد بالزي الصحي أثناء عمليتي البيع والشراء، مضيفًا أن المدرسة تحرص على مشاركة أولياء الأمور في البرنامج، وذلك من باب فتح التواصل المستمر بين المدرسة والبيت، ويتم بعد نهاية البرنامج تقييم المعروضات الفائزة بإشراف رائد النشاط الأستاذ خالد الحربي والمرشد الطلابي واثنين من معلمي المدرسة.