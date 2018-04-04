بالفيديو.. قوات التحالف تسيطر على عدة مواقع استراتيجية باليمن

فهمي محمد(صدى):

تمكنت قوات التحالف العربي من التقدم والسيطرة على عدة مواقع استراتيجية حيوية في الأراضي اليمنية كانت تحتلها مليششيا الحوثي الإيرانية.

وأوضح مقطع فيديو القوات وهي تزيل آثار المليشيا الإيرانية، كما تم تحرير جبل الهرمي، وجبل المعترض، وجبل السبعة الأولى، وجبل السبعة الثانية، بالإضافة إلى تحرير القرية الوهمية في صعدة بالكامل.

ومن الجدير بالذكر، إنه تمكنت قوات التحالف، أمس الثلاثاء، من إحباط هجوم لمليشيا الحوثي الإيرانية كان يستهدف الملاحة في البحر الأحمر.