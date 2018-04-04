صحة جدة عن ” الجرب ” : لا يوجد تفشي للحالات والمتابعة مستمرة

نايف السالم(صدى):

صرحت صحة جدة، أنه لا يوجد تفشي لحالات الجرب، في مدارس المحافظة، حتى تاريخه، وأن هناك متابعة مستمرة وتنسيق دائم، بين إدارة تعليم جدة، ممثلة في الشئون الصحية المدرسية، والصحة بجدة؛ لمتابعة الوضع بمدارس المحافظة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق دائم؛ لمتابعة الوضع بمدارس المحافظة، والاستعداد المبكر لكل من شأنه المحافظة على سلامة الطلاب والطالبات، والترصد لجميع الأمراض ومباشرتها ميدانيًا.

كما أشارت ” الصحة ” ، إلى أن علاج ” الجرب ” ، يعتمد على توعية المريض، وذويه بطرق انتقاله، وكيفية تعقيم الملابس والمفروشات؛ للحد من انتشاره بين أفراد الأسرة؛ كما يساهم الالتزام بتعليمات الطبيب المعالج في أخذ العلاج للمريض، وللمخالطين من الحد من انتشار المرض، بين أفراد المجتمع.

يُذكر أن وزارة الصحة، قد كشفت أمس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالجرب، إلى 619 حالة بمدارس مكة، حيث تمت السيطرة عليها.