تحذير من رسائل احتيالية على ” واتساب “

نورة الشهري(صدى):

قام عدد من الخبراء في مجال مكافحة قضايا الاحتيال على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، بالتحذير من التفاعل مع رسائل على ” واتساب ” ، يتم إرسالها لأشخاص محددين.

حيث يتوهمون هؤلاء الأشخاص، أن المرسل صديق أو قريب لهم، وأنه في أمس الحاجة لتحويل مبلغ مالي عبر إحدى خدمات التحويل التي تكون من خارج إطار البنوك المحلية.

فيقوم شخص مجهول بإرسال رسالة، ويستخدم – بطريقة ما – الواتساب الخاص بشخص تعرفه، ويطلب مبلغًا ماليًا معينًا، ليتم تحويله عبر خدمات التحويل لخارج المملكة، حيث يتم التعاون من قبل الشخص المستهدف بنية المساعدة للصديق أو القريب المحتاج وهو مسافر.

ومن جانبه، أنذر محمد العوامي، المختص في مجال نظم أمن المعلومات، من إفشاء تحركات الشخص للغرباء، بما فيها أثناء السفر، مشيرًا لوجود عصابات تتصيد مثل هذه المعلومات لاستغلالها في تقديم معلومات صحيحة للجهة المستهدفة بهدف استدراجها للدفع.

وأوضح ” العوامي ” ، أنه لعصابات الاحتيال الرقمي أساليب عدة، منها أساليب مباشرة تتمثل في: أن يوهم الشخص بأنه سيربح في سوق الأسهم الدولية أو بيع الألماس أو تجارة الذهب، وعليه، يحول مبلغ مالي ليبدأ به في السوق.

وهناك أساليب غير مباشرة للاحتيال، منها أن يتم انتحال شخصية وطلب المال باسم تلك الشخصية التي تريد المال وتكون في حالة سفر، وفي مثل هذه الحالة، عادةً ما يكون المحتال قد حصل على المعلومات التي يدخل من خلالها للشخص المستهدف، أو استغلال جهات عريقة مثل مواقع لبعض المواقع الإخبارية أو وضع قصة فنان شهير أو وضع خبر مهم مفبرك باسم تلك الجهة الخبرية ليتم استغلاله والترويج للاحتيال، وذلك وفقًا لما أكده ” العوامي ” .