” الجمارك ” تحبط تهريب 800 جرام من مادة ” الهيروين ” بمطار أبها

أبها(صدى):

لم تفلح محاولة أحد القادمين للمملكة عبر منفذ مطار أبها عندما سعى لإدخال كمية من مادة الهيروين المخدرة بلغت (785.5) سبعمائة وخمسة وثمانون جرام ونصف الجرام, حيث أحبط رجال الجمارك بالمنفذ هذه المحاولة.

وقال مسلم الشويمان مدير عام جمرك مطار أبها إنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المراقب الجمركي بأحد ركاب الرحلة، وتم إخضاعه للتفتيش الذاتي وذلك بعرضه على جهاز فحص الأحشاء.

وأضاف أن نتيجة أكدت الفحص إيجابيتها، حيث عُثر بداخل أحشاء الراكب على (109) كبسولة تحتوي جميعها على (785.5) سبعمائة وخمسة وثمانون جرام ونصف الجرام من مادة ” الهيروين ” المخدرة. مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح مدير عام جمرك مطار أبها أن محاولة التهريب عبر الأحشاء تُعد من الطرق المعروفة التي يلجأ إليها المهربون لمحاولة تمرير هذا النوع من الممنوعات، ولقد هيأت الجمارك السعودية كافة السبل التقنية بالإضافة إلى تنمية قدرات كوادرها البشرية وذلك لكشف وضبط أي محاولة تهريب بهذه الطريقة أو غيرها من الطرق.