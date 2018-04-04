” الجزائية ” تصدر حكما ابتدائيا على متهم قضية ” تكفى يا سعد “
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، حكماً ابتدائياً بحد الحرابة بالقتل والصلب للمتهم في القضية المعروف إعلامياً بـ ” تكفى يا سعد ” .
وكان ” الداعشي ” سعد عياش العنزي، قد قتل ابن عمه الذي شاركه في قتل 3 من رجال أمن، وذلك إثر تأثره بفكر تنظيم داعش الإرهابي بعد متابعته حسابات متطرفة على منصات التواصل الاجتماعي.
واعترف أنه قتل ابن عمه، نظراً لكونه عسكرياً والعسكري في نظر التنظيم الإرهابي ضد الدين، بالإضافة إلى اعترافه بأنه قبل تنفيذ الجرائم الإرهابية تدرب على استخدام السلاح بمشاركة أخيه في ذات الكهف الذي قتل فيه ابن عمه قرب منطقة جبلية شمال قرية إسبطر بمحافظة الشملي في حائل.
كما أقر المتهم بأنه أطلق 7 طلقات نارية على رجل مرور الشملي الشهيد العريف عبدالإله سعود براك الرشيدي، وكذلك كافة الأدلة حول جرائمه الـ13 التي اتهم بها.
الجوهرة[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 52 دقيقة
يستحق القتل
فيصل[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 51 دقيقة
اي إرهابي يستحق أكثر من هذا
فهد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 50 دقيقة
اللهم احفظنا من الارهاب
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 752 ] نشر منذ 30 دقيقة
جزو رقبته إرهابي كلب خائن لبلده انشاءالله جهنم انت وامثالك عند من لا يظلم عنده احد تصلب لتكون عبره لغيرك من الإرهابيين عاشقي القتل والأجرام على أهله ومجتمعه ٠
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45090 ] نشر منذ 27 دقيقة
ويش تنتظرون ..؟؟
.. نجزوه وفكونا من سيرته ، لارحمه الله ,,