” الجزائية ” تصدر حكما ابتدائيا على متهم قضية ” تكفى يا سعد “

على العنزى(صدى):

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، حكماً ابتدائياً بحد الحرابة بالقتل والصلب للمتهم في القضية المعروف إعلامياً بـ ” تكفى يا سعد ” .

وكان ” الداعشي ” سعد عياش العنزي، قد قتل ابن عمه الذي شاركه في قتل 3 من رجال أمن، وذلك إثر تأثره بفكر تنظيم داعش الإرهابي بعد متابعته حسابات متطرفة على منصات التواصل الاجتماعي.

واعترف أنه قتل ابن عمه، نظراً لكونه عسكرياً والعسكري في نظر التنظيم الإرهابي ضد الدين، بالإضافة إلى اعترافه بأنه قبل تنفيذ الجرائم الإرهابية تدرب على استخدام السلاح بمشاركة أخيه في ذات الكهف الذي قتل فيه ابن عمه قرب منطقة جبلية شمال قرية إسبطر بمحافظة الشملي في حائل.

كما أقر المتهم بأنه أطلق 7 طلقات نارية على رجل مرور الشملي الشهيد العريف عبدالإله سعود براك الرشيدي، وكذلك كافة الأدلة حول جرائمه الـ13 التي اتهم بها.