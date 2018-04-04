بالصور.. القبض على يمنيين لمحاولتهما سرقة محل تجاري بخميس مشيط

محمد بن طحيطح (صدى):

تمكنت دوريات أمنية بمدينة خميس مشيط التابعة لمنطقة عسير، مساء أمس الثلاثاء، من القبض على شخصين من الجنسية اليمنية أثناء محاولتهما سرقة أحد المحال التجارية على طريق المدينة العسكرية.

وعثرت الدوريات الأمنية على عِدة لفك وكسر المحال التجارية بحوزتهما، وتبين أن أحدهما من أرباب السوابق ومسجلة ضده قضية سرقات في العاصمة المقدسة، بينما تم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.