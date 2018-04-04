رونالدو يوجه رسالة لمشجعي يوفنتوس.. ويؤكد: هذه بطولتنا

نواف السالم(صدى):

وجه كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، رسالة إلى مشجعي يوفينتوس الإيطالي عقب تصفيقهم له؛ لإحرازه هدف رائع في شباك فرقهم من مقصية متقنة.

وقال ” الدون ” موجهًا رسالته لجماهير اليوفي: ” لقد كانت لحظة مذهلة، أريد أن أشكر جميع مشجعي يوفنتوس لأنهم فعلوا شيئًا رائعًا لم يحدث لي أثناء مسيرتي ” .

وعلق على الهدف قائلًا: ” لم أتوقع أن أسجل هذا الهدف بهذا الشكل، كان رائعًا حقًا.. أعتقد أن المباراة كانت رئعة وسجلنا ثلاثة أهداف أمام فريق كبير وبالطبع أنا سعيد لمساعدتي الفريق وكانت ليلة رائعة حقًا “.

وعن تتويج الريال وفرصته في اقتناص اللقب الأوروبي للعالم الثالث على التوالي قال : ” هذه هي بطولتنا “.

وتابع : ” أنا أحب المشاركة في دوري الأبطال.. إنها نتيجة جيدة لكن يجب الحذر في الإياب الأسبوع المقبل ” .