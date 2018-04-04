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خلطة منزلية تخلصك من البقع حول الفم

خلطة منزلية تخلصك من البقع حول الفم
متابعات(صدى):

تظن الكثيرات أن مشكلة البقع المحيطة بالفم والموجودة على الفم لا يوجد حل لها، لكن هذا غير صحيح، فيمكنك بوصفة طبيعية بسيطة أن تتخلصي من هذه المشكلة. المكونات:

ملعقة من النشا ملعقة من زيت اللوز ملعقة من الأرز المطحون عصير ثمرة ليمون الطريقة:

-تُخلط المكونات السابقة جيداً، حتى نحصل على خليط متجانس.
-يُطبق الخليط على البشرة والمنطقة المحيطة بالفم والمصابة بالبقع مع التدليك في حركات دائرية.
-يُترك الخليط على بشرتك لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر للتخلص من بقايا الخليط.
-ولنتائج أفضل كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للتخلص من هذه المشكلة بشكل سريع.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 ساعات

حلوة جدا

[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 3 ساعات

راح جربها

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 ساعات

جربتها من قبل بس تحتاج استمرار

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