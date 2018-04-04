خلطة منزلية تخلصك من البقع حول الفم
تظن الكثيرات أن مشكلة البقع المحيطة بالفم والموجودة على الفم لا يوجد حل لها، لكن هذا غير صحيح، فيمكنك بوصفة طبيعية بسيطة أن تتخلصي من هذه المشكلة. المكونات:
ملعقة من النشا ملعقة من زيت اللوز ملعقة من الأرز المطحون عصير ثمرة ليمون الطريقة:
-تُخلط المكونات السابقة جيداً، حتى نحصل على خليط متجانس.
-يُطبق الخليط على البشرة والمنطقة المحيطة بالفم والمصابة بالبقع مع التدليك في حركات دائرية.
-يُترك الخليط على بشرتك لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر للتخلص من بقايا الخليط.
-ولنتائج أفضل كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للتخلص من هذه المشكلة بشكل سريع.
نهى[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 ساعات
حلوة جدا
خلود[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 3 ساعات
راح جربها
الجوهرة[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 ساعات
جربتها من قبل بس تحتاج استمرار