خلطة منزلية تخلصك من البقع حول الفم

متابعات(صدى):

تظن الكثيرات أن مشكلة البقع المحيطة بالفم والموجودة على الفم لا يوجد حل لها، لكن هذا غير صحيح، فيمكنك بوصفة طبيعية بسيطة أن تتخلصي من هذه المشكلة. المكونات:

ملعقة من النشا ملعقة من زيت اللوز ملعقة من الأرز المطحون عصير ثمرة ليمون الطريقة:

-تُخلط المكونات السابقة جيداً، حتى نحصل على خليط متجانس.

-يُطبق الخليط على البشرة والمنطقة المحيطة بالفم والمصابة بالبقع مع التدليك في حركات دائرية.

-يُترك الخليط على بشرتك لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر للتخلص من بقايا الخليط.

-ولنتائج أفضل كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للتخلص من هذه المشكلة بشكل سريع.