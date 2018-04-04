تحذير للرجال من وضع الحاسوب على هذه المنطقة الحساسة

متابعات(صدى):

أثبتت دراسة حديثة، أن جلوس الرجال وجهاز الحاسوبٍ على أرجلهم قد يسبب مشاكل غير آمنة للخصيتين، وهذا الأمر الذي يلحق الأذى بالحيوانات المنوية.

وتابعت الدراسة أن الشباب يضمون ساقيهم معًا، لفترةٍ طويلة حين يستخدمون الحاسوب، فتزداد حرارة أكياس الصفن بسرعة.

لذلك يلجأ البعض إلى استخدام ضمادة للحاسوب المحمول للتبريد والحول دون تعرض الجلد للحرارة، إلا أن العلماء أكدوا أنها لا تقلل حرارة الصفن، فكل ما تفعله هو تأجيل ارتفاع درجة الحرارة أي أنها تؤخر فقط بلوغ هذه النتيجة.

كما قال أحد الباحثين : ” لا أقول أن استخدام أحدهم للحاسوب المحمول سيصبح عقيمًا، ولكن يجب الحذر من الاستخدام المتكرر الذي سيساهم في تطور مشاكل إنجابية “.