بالصور.. نصف مليون شتلة لإنشاء أضخم سجادة زهور بمهرجان ورد الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

دشنت أمانة محافظة الطائف، صباح اليوم الأربعاء، نصف مليون شتلة لإنشاء أضخم سجادة زهور بمهرجان ورد الطائف 14، وإقامة صوبة زجاجية لنباتات الظل.

وكثفت الأمانة، زراعة شتلات الزهور في الجزر الوسطية والمثلثات والزوايد التنظيمية والساحات والميادين والحدائق والمنتزهات العامة ومداخل ومخارج المدينة.

كما دعمت مهرجان ورد الطائف 14، من خلال الإعلان عنه في اللوحات الإعلانية المختلفة بالمحافظة، حيث وجه المهندس محمد بن هميل آل هميل، وأمين الطائف، بتقديم كافة أوجه الدعم للمهرجان.

فيما نفذت بلدية محافظة المويه، حملة لمعالجة التشوه البصري، وذلك بإشراف رئيس البلدية خالد حمود العتيبي، ورئيس المجلس البلدي بالمويه مقعد جايز العتيبي، ومتابعة المهندس محمد بن هميل آل هميل، أمين الطائف.

وفي السياق ذاته، أقامت أمانة الطائف، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، بتعزيز أعمال الرش في الأراضي والمواقع الرطبة بكل من: ” القيم والشرفية والمثناة ” .

بالإضافة لذلك، قامت فرق النظافة الشاملة، بإزالة الأتربة والمخلفات الصلبة من 30 حي بالطائف، فضلًا عن إزالة الحشائش والأعشاب الجافة من عدد من المواقع بضواحي المدينة.

وعلى جانب آخر، قامت أمانة الطائف، ممثلة في فرق الأمطار والسيول، بالانتشار في مواقع التجمعات المائية التي خلفتها الأمطار، حيث عملت على إزاحة التجمعات المائية الموجودة بالمنطقة.