بدء الخطوة الأولى في مشروع الطاقة الشمسية الأكبر بالعالم
بدأ مهندسون سعوديون، في اختبار متانة ألواح شمسية في مختبر للأبحاث، وذلك بعد أيام من إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، عن إنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم بالمملكة.
ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة لتنويع مصادر الطاقة لديها، والتحول إلى إنتاج الطاقة المتجددة، وحتى تصديرها، وذلك بدلاً من الاعتماد على النفط، وبالفعل يتم العمل حالياً في قرية العيينة الشمسية لتحقيق هذه الرؤية.
ويواصل المهندسون العمل على اختبار الألواح الشمسية في ظروف قاسية، كما يحتوي الموقع على حقل للطاقة الشمسية تم إنشاءه منذ 30 عاماً، لتزويد القرى المجاورة بالكهرباء.
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ماجد[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعينهم ويحفظهم
شمس[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجويهم