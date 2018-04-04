70 % نسبة رضا المسافرين خلال شهر مارس في مطارات الرياض وجدة والدمام

سعيد العجل(صدى):

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن إحصائية شهر مارس الماضي لرضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام)، وأشارت الإحصائية التي أصدرتها الهيئة وشارك فيها أكثر من نصف مليون مسافر، إلى ارتفاع نسبة رضا المسافرين عن جودة الخدمات المقدمة في المطارات الدولية الثلاثة، وذلك للشهر الثالث على التوالي، حيث بلغت نسبة رضا المسافرين في شهر مارس 70%.

واشترك في هذا الاستطلاع ما يزيد عن (556) ألف مسافر، وبلغ مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة في مطار الملك خالد الدولي 74%، فيما وصلت النسبة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي 61%، في حين بلغت النسبة في مطار الملك فهد الدولي 71%.

وتقوم الإدارة عامة للجودة وحماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني، بجولات ميدانية بشكل دوري في المطارات ، وإعداد تقارير مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني تقوم بإصدار التقارير الشهرية لمستوى رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، بهدف تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال الجودة وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة للمسافرين، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م التي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة وبناء اقتصاد قوي ومستدام، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على كافة الأصعدة والمجالات.