المراكز الصحة في المدينة المنورة تستقبل أكثر من 5 ملايين مراجع

سعيد العجل(صدى):

أوضحت ” الصحة ” في المدينة المنورة بأنها قد أستقبلت 5362945 مراجع عبر 164 مركز رعاية صحية أولية بالمدينة المنورة والمحافظات التابعة وهي (ينبع، بدر، خيبر، العلا، المهد، وادي الفرع، الحناكية والعيص) خلال العام الماضي 1438هـ .

وأضافت بأنه قد بلغ إجمالي مراجعي المستشفيات بمنطقة المدينة المنورة خلال نفس الفترة 3163169 مراجع من خلال 20 مستشفى بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، كما تم إجراء 33652 عملية جراحية في حين بلغ إجمالي مراجعي العيادات الخارجية في جميع مستشفيات المنطقة في نفس العام (811230) مراجع.

وفي نفس السياق بلغ إجمالي الزيارات المنفذة من قبل منسوبي إدارة الرعاية الصحية المنزلية بالمنطقة 46228 زيارة، كما تم نقل 20193 حالة إسعافية عبر إسعافات ” الصحة ” في المدينة المنورة ، وفي جانب ضيوف الرحمن أستقبلت مرافق “الصحة” 303656 حاج ومعتمر تم تقديم الخدمة الطبية لهم بالشكل المطلوب.

كما رصدت الإحصائيات خلال نفس العام إجمالي الإحالات الطبية والتي قدرت بـ 14645 إحالة طبية منها 886 إحالة إنقاذ حياه و 7739 إحالة طارئة، فيما بلغ إجمالي الإحالات الروتينية المنومة 2342 إحالة وتم إحالة 3678 مريض إلى العيادات الخارجية.

من جانب آخر أعلنت الصحة عن زيادة عدد مراكز القلب بنسبة 46 % خلال العام 2017 م ليصبح إجمالي عددها 19 مركز للقلب بدلاً من 13 مركز ، وأبانت أنه بحمد الله فقد أسهم ذلك في خفض عدد حالات التحويل إلى مراكز القلب المتخصصة في المدن الكبرى وساهم أيضاً في تخفيف تكاليف الإنتقال والسفر للمستفيدين من خدمات هذه المراكز ، جاء ذلك في تقرير حديث أصدرته الصحة عن إنجازاتها لعام 2017 م موضحةً أن هذا الإنجاز تحقق من خلال إنشاء البنى التحتية المناسبة وتجهيز مراكز القلب وإستقطاب الأطباء المميزين والأطباء الزائرين في هذه المراكز .

كما أعلنت الصحة في نفس التقرير عن إضافة 89 عيادة أسنان جديدة خلال العام 2017 ليصبح إجمالي عدد عيادات الأسنان 3081 عيادة بدلاً من 2992 عيادة ، مشيرةً إلى أن ذلك ساهم بفضل الله في تحسين جودة الخدمة الصحية وتسهيل إمكانية الوصول لخدمات طب الأسنان من خلال توفير عيادات أسنان إضافية بالمراكز الصحية والمستشفيات .