بالفيديو.. رد فعل غير متوقع لزوج فرح الهادي بعد أن أهدته سيارة فاخرة

أماني الغامدي(صدى):

فاجأت الممثلة الكويتية ” فرح الهادي ” زوجها الممثل ” عقيل الرئيسي ” ، حيث نشرت فيديو ظهرت خلاله وهي تقوم بإهدائه سيارة من نوع ” بورش ” بمناسبة عيد ميلاده.

وظهرت الهادي وزوجها في أحد معارض السيارات، وهو يستلم مفتاح سيارته الجديدة، وكانت علامات الفرح تملأ وجهه، وبعد أن استلم السيارة طلب من زوجته أنها أول من يدخل إليها لأنه يتفاءل بها.

والجدير بالذكر أن الهادي، قد مرت بمأساة عندما فقدت جنينها، حيث اضطرت لإجراء عملية إجهاض.

مع العلم أن الهادي، قد تزوجت من الرئيسي عام 2017، وأقيم حفل زفافهما في ليلة رأس السنة في 31 ديسمبر 2017.