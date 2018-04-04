تجمع لعدد 350 سيارات فائقة بقيمة 105 مليون دولار

لندن(صدى):

تجمعت قرابة 350 سيارة فائقة في حدث خاص مميز في تجمع 2018 Secret Supercar Meet ، وهو حدث ينظم للعام السابع في بريطانيا بعيداً عن بداية العام التي يكون الطقس فيها شديد البرودة. ويعتبر عدد السيارات في هذا الحدث بواقع 350 سيارة قفزة مقارنة بحدث العام الماضي الذي بلغ عدد السيارات فيه 200 سيارة.

وشمل الحدث سيارات معاصرة فائقة وخارقة بجانب سيارات سباقية تشمل فيراري FXX التي تعتبر هنا نسخة قياسية للطرق وليست سباقية. ويقوم الحدث بتجميع الأموال من أجل الأعمال الخيرية وتم تجميع 31 ألف دولار في الحدث في خلال ساعتين فقط.

وبلغت قيمة السيارات التي تجمعت في الحدث 105 مليون دولار ولا يشمل ذلك سعر الطائرة التي كانت مشاركة كذلك.